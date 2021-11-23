СМИ: семья российских путешественников осталась без запасов воды в открытом океане

Власти Австралии и Новой Зеландии из-за действующих ковидных ограничений отказались пустить к себе яхту с семьей новосибирцев Клочковых. С 2018 года россияне совершают кругосветное путешествие на судне Lady Mary. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сына мореплавателя Федора Конюхова Оскара.

По словам собеседника издания, на яхте заканчиваются запасы пресной воды, кончается еда, а сама яхта требует ремонта. При этом ни одна страна Тихоокеанского региона не готова их принимать из-за действующих ковидных ограничений.

«Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ», — рассказал Оскар Конюхов.

Он отметил, что Клочковы пытались объяснить властям Австралии и Новой Зеландии, что у них не было контакта с другими людьми уже 77 дней, а значит, коронавирус они распространять не могут, но попытки остались безуспешными.

«Для этих стран буква закона дороже. Это вопиющее безобразие», — подчеркнул собеседник издания.

Конюхов заявил, что сейчас семья направляется во Французскую Полинезию в надежде, что их примут хотя бы там. По его подсчетам, на путь они потратят около двух недель, а общее время, проведенное в плавании, составит уже 90 дней.

Старшая дочь семьи Клочковых Наталья в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила, что проблема на яхте возникла из-за опреснителя. Если он выйдет из строя, то запасы воды будут сильно ограничены.

«Ситуация странная с точки зрения того, что не предоставляют заход на землю с учетом того, что они более семи дней в самоизоляции. Если бы были вирусы, то они бы уже истребились. Не пускают по причине того, что опасно. Это ограниченные входы, это везде так, во всех странах», — пояснила она.



Наталья добавила, что если бы ситуация была критической, то для эвакуации команды яхты власти направили вертолеты, но этого не требуется.

В состав команды яхты Lady Mary входят капитан Андрей Клочков, его супруга Марина, а также две их дочери. За три года семья прошла мыс Горн, Антарктиду и мыс Доброй Надежды. Свою экспедицию они планировали завершить в конце прошлого года. Но из-за пандемии они остались в Западной Австралии, откуда отправились в новое путешествие в начале сентября.

Все свои приключения команда описывает на сайте Travely-family. Судя по последним записям, проблемы с водой удалось решить после обильных дождей. После Французской Полинезии команда намерена идти на запад, а через четыре месяца дойти до Владивостока. На этот путь они готовы отвести себе еще четыре месяца.