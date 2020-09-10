СМИ: россияне пользовались фальшивыми справками для поездок за рубеж

Закрытие границ и ограничение международных сообщений между странами в период пандемии не стали преградой для путешествий. Многие россияне находили способы посетить другие страны и вернуться домой.

Сейчас пересекать сухопутную границу России можно только однократно и по нескольким уважительным причинам: при наличии вида на жительство в другой стране, иностранцев в качестве членов семьи, а также работы, учебы и больного родственника за рубежом, которому нужен уход. Неограниченное количество раз могут посещать другие страны граждане, проходящие лечение за рубежом, сообщает «Коммерсантъ».

Схема оказалось идеальной для некоторых россиян. По данным АТОР, за июль–август резко увеличилось количество выдаваемых фальшивых медицинских справок от зарубежных клиник. Такая услуга может стоить от 2 до 60 тысяч рублей. По мнению юристов, невозможно запретить въезд в другую страну людям с такой справкой.

Однако причина для поездки не самая важная проблема, гораздо сложнее найти транспорт. Один из вариантов — бизнес-рейсы. В летний сезон операторы продавали места разным путешественникам. А самыми популярными локациями были Ницца, Лондон и Турция, сообщил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко. Такие перелеты стоили от 3 до 3,5 тысячи евро.