СМИ рассказали о стоимости отдыха российских звезд на отечественных курортах

В Сочи предпочли полететь: Эвелина Бледанс, Катя Гордон, Анфиса Чехова, Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Анна Семенович, Сергей Лазарев и Оксана Федорова.

Отдых в Олимпийском городе обходится артистам как минимум в полмиллиона рублей. Цена за перелет из Москвы начинается от девяти тысяч рублей. А вот две недели проживания в люксовом отеле — порядка 480 тысяч на двоих, написал сайт «Утро.ру».

Также многие знаменитости проводят отпуск в Крыму — например, певица Алена Свиридова на все лето уехала на дачу в Керчи. По данным издания, актер Павел Прилучный отправился на полуостров на машине вместе с детьми и Мирославой Карпович — там он пользуется арендованной яхтой, загорает на диких пляжах и купается в открытом море. Недельное проживание в люксовом номере в среднем стоит около 100 тысяч рублей, а перелет в Симферополь из Москвы и обратно — от 12 тысяч рублей на человека.

Третий популярный курорт — Геленджик. Там отдыхают актеры Стас Ярушин и Алена Бабенко. Отель обойдется примерно в 100 тысяч рублей на человека, перелет из столицы и обратно обойдется минимум в восемь тысяч рублей.

Однако есть и те, кто полете на Алтай — это Сергей Светлаков, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин. Там стоимость проживание достигает 442 тысяч рублей, а перелет обходится примерно в 17 тысяч рублей.