СМИ рассказали, где отдыхать безопасно в эпидемию коронавируса

До сих пор случаи заражения не зарегистрировали в Латинской Америке, поэтому те, кто боятся коронавируса, могут отправится на далекие курорты. Например, россияне часто выбирают Кубу и Доминиканскую Республику. Также не стоит опасаться отдыха в Бразилии, Мексике и Аргентине. Однако на перелет потребуются немаленькие суммы.

«В лучшем случае вспышка угаснет к апрелю, в худшем она вырастет до масштабов пандемии, что не исключают в ВОЗ. Если события будут развиваться по первому сценарию, то будут безопасны любые страны мира, кроме Китая и стран Юго-Восточной Азии», — отметила замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она убеждена, что при худшем сценарии следует отказаться от поездок за рубеж.

«Так как Россия недосчитается в этом году до 3 млн китайских туристов, это значит, что в отелях на наиболее популярных у китайских туристов направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, города Золотого кольца России) будут свободные места. Значит, стоимость размещения в российских гостиницах может даже подешеветь. Однако резкого падения цен ждать не стоит, так как летом российские столицы и Сочи всегда востребованы», — уточнила Мильчакова.

Из бюджетных вариантов остаются Болгария и Турция. Эксперт обратила внимание на то, что с 1 апреля в Турции появится двухпроцентный налог на проживание в отеле. Поэтому стоимость отдыха на любимом россиянами курорте вырастет.

«Пока никто не может предсказать, что будет летом. Впрочем, резкого роста цен на проживание в Турции я не ожидаю, скорее всего, отдых подорожает не более чем на 10%. Тут играет роль и нестабильность на Ближнем Востоке, и опасения, что коронавирус и до Турции тоже доберется», — добавила Мильчакова.