СМИ раскрыли статистику выдачи «золотых виз» Португалии россиянам | 360°

Путешествия 11 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber СМИ раскрыли статистику выдачи «золотых виз» Португалии россиянам Publico: Португалия с февраля не выдавала россиянам «золотые визы» РИА «Новости»

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Все россияне, подавшие заявку на «золотую визу» Португалии, получали отказ после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило издание Publico.

По их данным, португальские власти в конце февраля приостановили рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» жителям России.

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Документ предоставляет просителю вид на жительство в республике в обмен на инвестиции.

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За время проведения спецоперации на Украине Служба по делам иностранцев и границ получила 10 запросов на выдачу «золотых виз». Все они были отклонены.

Авторы материала отметили, что за последние 10 лет гражданам России выдали более 430 португальских «золотых виз». При этом общий объем инвестиций превысил отметку 277 миллионов евро.

Ранее МИД Португалии выступил против введения запрета на выдачу шенгенских виз российским туристам. По мнению сотрудников ведомства, санкции не должны вредить гражданам РФ.

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