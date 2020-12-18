СМИ: Петербург рассмотрит смягчение ограничений на Новый год

Администрация Санкт-Петербурга рассматривает смягчение ковидных ограничений для туристической и ресторанной отрасли на новогодние каникулы. Информация возникла после рекомендации президента России Владимира Путина приезжать в северную столицу, пока закрыты границы.

Предполагается, что окончательное решение будет принято до конца недели, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на высокопоставленного источника в городском правительстве.

«Рост заболеваемости прекратился, город вышел на плато по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения», — заявил чиновник.

Однако официальных заявлений по данному поводу пока нет.

Во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге не будут работать музеи и учреждения культуры. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и кафе полностью остановлена.

На большой пресс-конференции Путина 17 декабря журналист из столицы спросил у президента про перспективы открытия города для иностранных путешественников. Глава государства посоветовал Петербургу развивать внутренний туризм этой зимой. А в зарубежные поездки россияне отправятся, как только это станет возможным.

А пока новогодний спектакль «Щелкунчик» Михайловского театра в Петербурге перенесли в онлайн.