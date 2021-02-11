СМИ: новым главой оргкомитета Игр в Токио назначат бывшего японского футболиста Кавабути

Новым главой организационного комитета Олимпийских игр в Токио после отставки Есиро Мори может стать мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. Он бывший футболист и занимает пост советника в Японской футбольной ассоциации.

Мори в ближайшее время может уйти в отставку, сообщил телеканал Fuji. В пятницу, 12 февраля, пройдет заседание исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020», на котором, скорее всего, будет принято такое решение. На место Мори, по данным японского телеканала TBS, могут назначить бывшего футболиста Сабуро Кавабути. Ему 84 года.

Глава организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори столкнулся с жесткой критикой после сексистских высказываний, озвученных во время заседания организации. В ходе встречи Мори заявил, что рост количества женщин в спортивных комитетах и федерациях сказывается на времени проведения заседаний. По его словам, каждая женщина хочет высказаться, поэтому выступления проходят гораздо дольше.

Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, но в отставку не ушел. Есиро Мори осудили политики многих стран, а также представители компаний-спонсоров Олимпиады. От своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.