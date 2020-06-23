СМИ: новая чартерная программа в Хакасию откроется с июля

По данным информагентства, Хакасия одной из первых оказалась в списке направлений нового проекта государства по поддержке туризма, где он развивается медленно из-за высокой цены на билеты.

Отмечается, что реализация проекта во многом стала возможна благодаря совместной работе региональных властей, туроператора и Федерального Агентства по туризму.

«Наша задача за счет этой новой чартерной программы сформировать такой устойчивый спрос, который даст толчок региону и бизнесу дальше развиваться», — обратила внимание руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.