СМИ назвали дату открытия Франции для туристов

Франция возобновит прием туристов начиная с 9 июня. Приезжающим в страну нужно иметь санитарный сертификат. Об этом сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на планы правительства по снятию действующих ограничений.

По данным издания, первые ослабления начнутся 3 мая. Жителям Франции разрешат совершать поездки между регионами.

С 19 мая время комендантского часа перенесут на 21:00, откроются террасы кафе и разрешат занятия спортом на свежем воздухе.

Кроме разрешения на въезд туристам, с 9 июня во Франции должны заработать кафе, рестораны и спортивные залы. Разрешат массовые мероприятия, но с ограничением до пяти тысяч человек и обязательным наличием санитарных пропусков у каждого.

Ожидается, что о снятии ограничений президент Франции Эммануэль Макрон объявит в четверг, 29 апреля, в телеобращении к гражданам.

Общенациональный локдаун ввели во Франции с 3 апреля из-за роста случаев заражения коронавирусом. Жителям запретили выезжать из своего региона, ввели комендантский час с 19:00 до 10:00. Остановили работу детских садов и школ. Студентам разрешили раз в неделю ходить на лекции.