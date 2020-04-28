28 апреля 2020, 14:37
СМИ: 175 россиян остались в ЮАР без материальной помощи
Около 175 россиян ожидают эвакуации в ЮАР примерно месяц. При этом вывозных рейсов оттуда пока нет, а обещанную материальную помощь смогли получить лишь единицы. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на женщину по имени Светлана, находящуюся в числе тех, кто застрял в стране.
По ее словам, перед поездкой в начале марта она уточнила в Ростуризме, насколько безопасно лететь. Ей ответили, что все в порядке, ЮАР не входит в число стран с высоким риском заражения.
В итоге к моменту вылета в Россию в ЮАР закрыли границы, а билеты аннулировали. После этого туристы встали на учет в консульство и заполнили анкеты на получение материальной помощи на сайте госуслуг. Светлана отправляла анкету два раза: 4-го и 21-го апреля, но и ни ответа, ни материальной помощи, как и большинство остальных россиян, не получила.
«Больше всего беспокоит неопределенность: если бы мы понимали, когда нас эвакуируют, то могли бы распланировать свои расходы», — заключила она.