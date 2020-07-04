Слухи о повышении цен на 100% в отелях в Крыму опровергли

Цены на отдых в отелях Крыма в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом. Сообщения о повышении стоимости номеров в два раза после начала курортного сезона, отложенного из-за пандемии, — неправда.

Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, сообщил ТАСС.

«А почему не на 1000% или на 10 000%? Если цены и поднялись, то только на 10–15% по сравнению с прошлым годом», — отметил он.

Повышаются цены на последние оставшиеся номера, этот метод традиционен для гостиничного бизнеса. При этом в Крым едут туристы, отдых которых был перенесен с весны на лето из-за пандемии коронавируса.

«Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились», — пояснил Черняк.

В одном из крупнейших крымских туристических комплексов премиум-класса Mriya Resort & SPA с июля по октябрь уровень загрузки отеля держится на уровне 97%. В нынешнем сезоне ценовая политика там осталась прежней. Себестоимость номера уже увеличилась на 10%: сюда закладываются дополнительные расходы на меры по безопасности из-за эпидемии, рост цен поставщиков, закрытие курорта с апреля по июнь.

При этом россиян, которые приедут в Крым впервые, будет в восемь раз больше по сравнению с 2019 годом.

Ранее СМИ писали, что качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены по причине ажиотажного спроса. Многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за запрета выезжать на отдых за границу. В Крыму якобы наблюдается 100-процентный рост.