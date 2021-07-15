Словения временно открыла границы для российских туристов

Границы Словении будут открыты для российских туристов — но всего несколько дней. Въехать в страну можно будет с 15 по 23 июля, сообщила «Политика сегодня».

Кроме того, временно отменен обязательный карантин по прибытию. Для въезда в Словению необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, который был получен не ранее 72 часов до прибытия в страну. Также можно въехать по антиген-тесту, действительному 48 часов, сертификату о вакцинации от COVID-19 любым препаратом или по справке о перенесенной болезни.