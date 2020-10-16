Россияне массово скупают туры в новогодние праздники

Новогодние праздники и каникулы россияне все чаще решают провести вне дома. Уже в сентябре более 76% авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам были раскуплены.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Туту.ру, самое популярное направление в России — Сочи, по зарубежному туризму — Турция.

В августе спрос на билеты на самолет вырос на 23% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), в сентябре — на 26%.

В октябре россияне еще чаще стали покупать билеты на отдых в новогодние праздники. Спрос увеличился еще на 10% по сравнению с сентябрем.

Кроме Сочи в России популярен отдых в Калининграде, Санкт-Петербурге, Симферополе, Минеральных Водах.