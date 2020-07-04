Сколько стоит самим поехать в Крым? Расчеты специалиста

К примеру, снять номер в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе можно за 19,4 тысячи рублей на 10 дней. Чуть дороже обойдутся Судак (21 тысяча) и Евпатория (25 тысяч). Самый дорогой вариант — Ялта. Здесь за восемь ночей придется выложить 30 тысяч. Таков расклад на семью из трех-четырех человек без учета дороги и питания.

По словам Шустиковой, спрос на внутренний туризм по сравнению с прошлым годом в июне уже восстановился. А в июле из-за по-прежнему закрытых границ ожидается даже его повышение — примерно на 30–50%.

При этом в этом году люди стараются искать жилье именно в частном секторе, чтобы не пересекаться с большим количеством людей в санаториях и отелях. Еще пользуются популярностью трансфер до места и аренда авто.

«Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они, таким образом, создают туристический ажиотаж», — заявила эксперт.