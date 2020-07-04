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    04 июля 2020, 12:57

    Сколько стоит самим поехать в Крым? Расчеты специалиста

    Эля Данилюк

    Сезон отпусков по России в самом разгаре, южные регионы открыли свои двери для отечественных туристов. Эксперт сервиса бронирования жилья Оксана Шустикова рассказала РИА «Новости», в какую сумму обойдется жилье на юге для россиян.
    Сколько стоит самим поехать в Крым? Расчеты специалиста

    К примеру, снять номер в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе можно за 19,4 тысячи рублей на 10 дней. Чуть дороже обойдутся Судак (21 тысяча) и Евпатория (25 тысяч). Самый дорогой вариант — Ялта. Здесь за восемь ночей придется выложить 30 тысяч. Таков расклад на семью из трех-четырех человек без учета дороги и питания.

    По словам Шустиковой, спрос на внутренний туризм по сравнению с прошлым годом в июне уже восстановился. А в июле из-за по-прежнему закрытых границ ожидается даже его повышение — примерно на 30–50%.

    При этом в этом году люди стараются искать жилье именно в частном секторе, чтобы не пересекаться с большим количеством людей в санаториях и отелях. Еще пользуются популярностью трансфер до места и аренда авто.

    «Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они, таким образом, создают туристический ажиотаж», — заявила эксперт.