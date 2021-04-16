Скабеева посчитала сумасшествием санкции США против России

Заявления властей США о «пропорциональности и оправданности» антироссийских санкций говорят об «эпидемии сумасшествия» среди американской политической элиты. Так отечественная телеведущая Ольга Скабеева отреагировала в Telegram-канале на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о новых ограничениях против РФ.

Она обратила внимание на полное расхождение слов президента США Джозефа Байдена с делом. Нельзя говорить о желании наладить отношения с Москвой и в то же время вводить очередные санкции — один из ключевых поводов для разногласий между государствами, отметило ИА Nation News.

«Псаки только что заявила, что предложение Байдена встретиться с Путиным в силе! Новые антироссийские санкции Псаки назвала „пропорциональными и оправданными“, ввести их пришлось из-за действий России, которые не совпадали с интересами США. Ау, кто кого троллит?» — задалась вопросом Скабеева.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail назвали Байдена глупцом. По их мнению, попытки Америки надавить на Россию санкциями не приведут к успеху.

Псаки назвала цель Вашингтона — не «эскалация ситуации», а попытка принудить Москву «заплатить цену» за «неприемлемые действия». По ее словам, некоторые из ограничений были ранее скоординированы и согласованы с партнерами и союзниками в Европе.