Путешествия 15 августа 2023, 20:17 СК возбудит дело из-за задержки рейсов Red Wings из Антальи и Екатеринбурга Бастрыкин поручил возбудить дело из-за задержки рейсов компании Red Wings РИА «Новости»

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После того как российские туристы не смогли оперативно вылететь в пункты назначения самолетами Red Wings, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК обратили внимание на сообщения СМИ о том, что с 12 по 14 августа туристы не могли вылететь из нескольких аэропортов. Людям пришлось длительное время ждать посадки на рейсы в некомфортных условиях.

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По факту ненадлежащего оказания услуг перевозчиком Red Wings возбудят уголовное дело, подчеркнули в Следкоме.

Представители авиакомпании ранее заявили, что причиной задержки рейсов WZ-3061 и WZ-3062 из Екатеринбурга и Антальи стала поломка сразу двух Boeing-777 из трех имеющихся в парке Red Wings.

Компания запросила дополнительный самолет у другого перевозчика и принесла извинения за неудобства.