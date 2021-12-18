СК Петербурга организовал проверку после госпитализации ребенка с ожогами

Семимесячного ребенка с ожогами и истощением госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Следователи организовали проведение доследственной проверки.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу.

По информации ведомства, семимесячного мальчика доставили в больницу вечером 17 декабря. Ребенка с ожогами забрали из квартиры, расположенной в из одном из домов на проспекте Энтузиастов.

Ранее о госпитализации мальчика сообщили в аппарате петербургского детского омбудсмена Анны Митяниной. Там уточнили, что ребенок получил ожоги два-три дня назад. Также медики диагностировали у юного пациента выраженную белково-калорийную недостаточность.

Мальчик проживает вместе с матерью в одной из пяти комнат коммунальной квартиры. По словам Митяниной, отец со своей семьей не живет. Как заявили соседи, мать ребенка часто злоупотребляет алкоголем. Во время прибытия сотрудников полиции женщина была в нетрезвом виде.

Сейчас все обстоятельства травмирования ребенка выясняют правоохранители.