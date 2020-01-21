21 января 2020, 09:59
Система онлайн-мониторинга туристического рынка появится в России
Минэкономразвития предлагает создать систему онлайн-мониторинга. Специалисты говорят, что она поможет контролировать работу турфирм, а также проверять законность продажи путевок, написала «Парламентская газета».
Законопроект внесут в Госдуму осенью этого года. Новая система будет работать благодаря «Электронной путевке». Напомним, она создана для защиты прав и интересов туристов.
«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туррынка. С помощью системы туристы смогут самостоятельно проверять легитимность приобретённого туристского продукта», — рассказали в Минэкономразвития.
В системе создадут функцию для чрезвычайных ситуаций. Например, смогут совершить быструю эвакуацию туристов или оказать первую помощь. Вся информация о путешественниках будет храниться в электронной базе.