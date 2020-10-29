Швейцария разрешила россиянам забыть про 10-дневный карантин

В новом карантинном перечне стран и территорий с высоким риском заражения остались четыре государства — Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Кроме того, изолироваться рекомендуется приезжающим из трех регионов Франции — О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французской Полинезии.

При этом туристические поездки в страну остаются под запретом. Пересекать границу имеют право только лица с видом на жительство в стране.

В предыдущем списке числилось более 60 стран и территорий, в том числе Россия, а также некоторые территории Италии, Австрии и Франции. Прошлый перечень действовал с 12 октября. Согласно нему, туристы обязаны были отправиться на карантин по прибытию в Швейцарию.

Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией 15 августа, напомнила «Парламентская газета». С 16 сентября кабмин разрешил увеличить частоту рейсов в эту страну.

Власти Швейцарии обновляют перечень потенциально опасных с эпидемической точки зрения стран каждые две недели. Страна признает опасными те государства, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 60 и более пунктов превышает показатель Швейцарии.