Шведское СМИ посчитало главу МВД страны непрофессионалом

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг не показал свои профессиональные качества на встрече с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Такой отзыв оставили журналисты из газеты Svenska Dagbladet, сообщила «Политика Сегодня».

Сотрудники издания решили подробней изучить встречу глав МВД на конференции по безопасности дорожного движения в феврале 2020 года в Стокгольме. Тогда шведская сторона не дала никаких комментариев после мероприятия, а это насторожило журналистов. Поэтому представители СМИ запросили документы, касающиеся встречи.

Во время переговоров глава шведского ведомства упомянул проблемы страны в борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом. В ответ Колокольцев призвал Дамберга к сотрудничеству.

«Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим», — рассказал источник издания.