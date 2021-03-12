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    12 марта 2021, 18:44

    Шведское СМИ посчитало главу МВД страны непрофессионалом

    Алена Макаренко

    Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг не показал свои профессиональные качества на встрече с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Такой отзыв оставили журналисты из газеты Svenska Dagbladet, сообщила «Политика Сегодня».

    Шведское СМИ посчитало главу МВД страны непрофессионалом

    Сотрудники издания решили подробней изучить встречу глав МВД на конференции по безопасности дорожного движения в феврале 2020 года в Стокгольме. Тогда шведская сторона не дала никаких комментариев после мероприятия, а это насторожило журналистов. Поэтому представители СМИ запросили документы, касающиеся встречи.

    Во время переговоров глава шведского ведомства упомянул проблемы страны в борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом. В ответ Колокольцев призвал Дамберга к сотрудничеству.

    «Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим», — рассказал источник издания.