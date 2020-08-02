Шведский стол в отелях Турции изменился из-за пандемии

Система «все включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на шведском столе сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Сурури Чорабатыр глава федерации отельеров Турции

Он добавил, что посуда и столовые приборы дезинфицируются согласно рекомендации турецкого Минздрава.

По словам главы федерации отельеров, в гостиницах уже применяется дезинфекция, есть разметка для соблюдения социальной дистанции, персонал носит маски.

При выявлении гостя с коронавирусом отель закрывать не будут. Для больных, заявил Чорабатыр, в гостиницах «оборудованы специальные изоляционные комнаты». Информацию о заболевшем сразу направят в Минздрав. Остальные туристы при этом продолжат «спокойно отдыхать».

Россия возобновила перелеты в Стамбул и Анкару с 1 августа. С 10 августа будут доступны полеты на турецкие курорты.