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    02 августа 2020, 04:30

    Шведский стол в отелях Турции изменился из-за пандемии

    Кирилл Фролов

    Питание по системе «все включено» осталось в турецких отелях, несмотря на пандемию. Однако шведский стол немного изменился, рассказал РИА «Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
    Шведский стол в отелях Турции изменился из-за пандемии

    Система «все включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на шведском столе сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета.

    Сурури Чорабатырглава федерации отельеров Турции

    Он добавил, что посуда и столовые приборы дезинфицируются согласно рекомендации турецкого Минздрава.

    По словам главы федерации отельеров, в гостиницах уже применяется дезинфекция, есть разметка для соблюдения социальной дистанции, персонал носит маски.

    При выявлении гостя с коронавирусом отель закрывать не будут. Для больных, заявил Чорабатыр, в гостиницах «оборудованы специальные изоляционные комнаты». Информацию о заболевшем сразу направят в Минздрав. Остальные туристы при этом продолжат «спокойно отдыхать».

    Россия возобновила перелеты в Стамбул и Анкару с 1 августа. С 10 августа будут доступны полеты на турецкие курорты.

    Новости SMI.FM