Шри-Ланка прекратит выдавать визы из-за коронавируса

Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12.00 14 марта 2020 года оформления виз по прилету в международном аэропорту города Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам МИД РФ.

Посольство России в Шри-Ланке уточнило, что визу в республику все еще можно получить — ограничение ввели только на оформление документа по прилету в аэропорту. Россияне могут воспользоваться другим способом и получить электронное разрешение на государственном сайте eta.gov.lk, либо в посольстве Шри-Ланки в России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила новый тип коронавируса пандемией. Случаи заражения инфекцией зафиксировали в более чем 100 странах. Самое большое число зараженных после Китая оказалось в Италии. Страна объявила режим «красной зоны» и закрыла выезд за границу.

Москва и Подмосковье объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. В школах детям каждое утро измеряют температуру, а организации призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. В столице и области также запретили любые мероприятия, которые предполагают участие более пяти тысяч человек.