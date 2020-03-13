    13 марта 2020, 13:18

    Шри-Ланка прекратит выдавать визы из-за коронавируса

    Нина Петлинова

    Правительство Шри-Ланки ввело ряд ограничений из-за распространения коронавируса. С 14 марта республика приостанавливает выдачу виз иностранцам в аэропорту Коломбо. МИД РФ попросил россиян учитывать изменения при планировании путешествий.

    Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12.00 14 марта 2020 года оформления виз по прилету в международном аэропорту города Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам

    МИД РФ.

    Посольство России в Шри-Ланке уточнило, что визу в республику все еще можно получить — ограничение ввели только на оформление документа по прилету в аэропорту. Россияне могут воспользоваться другим способом и получить электронное разрешение на государственном сайте eta.gov.lk, либо в посольстве Шри-Ланки в России.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила новый тип коронавируса пандемией. Случаи заражения инфекцией зафиксировали в более чем 100 странах. Самое большое число зараженных после Китая оказалось в Италии. Страна объявила режим «красной зоны» и закрыла выезд за границу.

    Москва и Подмосковье объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. В школах детям каждое утро измеряют температуру, а организации призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. В столице и области также запретили любые мероприятия, которые предполагают участие более пяти тысяч человек.