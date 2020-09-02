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    02 сентября 2020, 10:29

    Шойгу объяснил, почему пользование смартфоном препятствует путешествиям

    Полина Петрова

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который уже более десяти лет возглавляет Русское географическое общество, объяснил, почему пользование смартфоном препятствует путешествиям, информирует сайт kp.ru.
    Шойгу объяснил, почему пользование смартфоном препятствует путешествиям

    «Наш главный враг — вот он (смартфон — прим. ред.). Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул», — отметил политик.

    По его словам, вместо того, чтобы через экран разглядывать «ягодку на зубочистке», нужно ехать самому на ягодное поле и любоваться природой воочию. Шойгу считает, что гаджеты дают иллюзию насыщенной жизни. В реальности через телефон человек получает массу лишней информации, живет «очень коротко и не подробно».

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