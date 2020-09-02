Шойгу объяснил, почему пользование смартфоном препятствует путешествиям

«Наш главный враг — вот он (смартфон — прим. ред.). Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул», — отметил политик.

По его словам, вместо того, чтобы через экран разглядывать «ягодку на зубочистке», нужно ехать самому на ягодное поле и любоваться природой воочию. Шойгу считает, что гаджеты дают иллюзию насыщенной жизни. В реальности через телефон человек получает массу лишней информации, живет «очень коротко и не подробно».