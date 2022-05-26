Туристам рассказали, куда сходить в Алуште

Крымский город Алушта в этом году отмечает свое 120-летие. «Парламентская газета» рассказала, куда можно сходить в этом городе туристам.

В честь дня рождения города 28 мая на стадионе «Крымский» пройдет праздничная программа «Живи и процветай, моя Алушта!», а в 22:00 над городом прогремит фейерверк.

Можно посетить Крымский национальный парк и взобраться на самую высокую вершину Крыма — гору Роман-Кош. Множество мероприятий запланировано на День города 31 мая: открытие выставки краеведческого музея «По страницам летописей Алушты», спортивная гонка-квест «Битва героев», фестиваль уличных видов спорта: скейт, брейк-данс, паркур, силовое шоу «Богатыри Тавриды», файер-шоу и многое другое.