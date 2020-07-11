Школьники поедут в Крым на поездах по льготам

Воспользоваться новыми льготными тарифами ученики смогут во время летних каникул. Скидка в 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Государство будет субсидировать перевозчику оставшиеся 50% цены билета. В документе уточняется, что субсидирование билетов предусмотрено только с 1 июня по 31 августа.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготный летний тариф также доступен и для маленьких пассажиров, которые ездят в поездках по остальной территории страны. Для ребят младше 10 лет разработан детский тариф. Малыши до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно, но им не выделяется отдельное место.

Ранее россияне назвали самое безопасное направление для летних путешествий во время пандемии коронавируса. Им оказалась собственная дача (53%). Пляжный отдых на отечественных курортах — в Крыму или Сочи планируют 9% опрошенных.

Вода уже прогрелась на нескольких курортах Краснодарского края и Крыма. Лучше всего купаться в Туапсе, Геленджике, Евпатории и Ялте. Там температура моря +26 градусов.