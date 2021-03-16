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    16 марта 2021, 18:51

    Школьник из Самары ударил одноклассника ножом

    Гора Орлов

    Следователи возбудили уголовное дело в Самаре после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время потасовки. Ссора завязалась между 11-летними мальчиками днем во вторник в одной из школ Октябрьского района.

    Школьник из Самары ударил одноклассника ножом

    По предварительным данным, на перемене один из мальчиков ударил другого в лопатку. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

    Советский межрайонный следственный отдел города Самары возбудил уголовное дело по факту халатности. Следователи проведут расследование и дадут оценку действиям должностных лиц школы.

    Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло расследование под контроль. В прокуратуре отметили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка на данный момент ничего не угрожает. Оба мальчика из благополучных семей.