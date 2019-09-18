Севастополь попал в топ-3 городов для отдыха на Новый год

Опрос: почти треть россиян продолжают работать в отпуске Подробнее

А еще соотечественники планируют встретить первые дни нового года в Ялте и Сочи.

За жилье во время новогоднего путешествия в Севастополе придется заплатить 3630 рублей за сутки. В среднем в город-герой едут на четыре ночи. Аренда помещений в другом городе на полуострове — Ялте — обойдется туристам в 2732 рубля в сутки. В среднем россияне едут туда на 6,47 ночи. А стоимость суточного проживания в Сочи — 4200 рублей. В кубанскую здравницу в среднем едут на 4,8 ночи.

Самым бюджетным из десяти популярных направлений оказался Великий Устюг — две тысячи рублей в сутки. Номера бронируют на две ночи. А вот потратиться придется на поездку в Суздаль — 19 125 рублей в сутки, туда едут на четыре ночи.

В список востребованных городов на новогодние каникулы также попали Петрозаводск, Одинцово, Санкт-Петербург, Казань и Кондопога.