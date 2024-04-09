Путешествия 09 апреля 2024, 14:43 Сервис Tvil.ru: Нижний Новгород вошел в топ направлений для трехдневного отдыха в апреле

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Аналитики сервиса Tvil.ru выяснили, что среди городов для трехдневного отдыха в апреле россияне все чаще выбирали Нижний Новгород. Он занял пятую строчку в рейтинге, написал сайт pravda-nn.ru.

Лидерство досталось Санкт-Петербургу, на который приходится 18% трехдневных апрельских бронирований. Второе и третье место поделили Москва и Сочи.

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В первой десятке также оказались Казань, Калининград, Кисловодск, Краснодар, Ялта, Анапа, говорится в исследовании.