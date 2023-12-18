Путешествия 18 декабря 2023, 18:56 Сервис Tutu: Нижний Новгород вошел в десятку городов России, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

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Сервис для путешествий Tutu включил Нижний Новгород в топ-10 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2023 году. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Больше всего бронирований (35%) приходится на Москву и Санкт-Петербург. В списке популярных направлений также оказались Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Калининград.

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Для зарубежных поездок россияне чаще всего выбирали Белоруссию, Турцию и Казахстан, говорится в исследовании сервиса.