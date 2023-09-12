Путешествия 12 сентября 2023, 18:48 Сервис для путешествий по Северному Кавказу «Эльбрус» появился во «ВКонтакте» Студенты запустили во «ВКонтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу РИА «Новости»

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Принимавшие участие в экспедиции-хакатоне к подножью Эльбруса студенты российских вузов создали сервис для организации путешествий по Северному Кавказу. Небольшое приложение появилось на платформе VK Mini Apps. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Для названия своего приложения создатели использовали имя самой высокой горной вершины России, где и появился на свет новый сервис. На создание приложения «Эльбрус» ушло всего 10 дней, которые студенты посвятили изучению популярного курорта страны и объединили все свои находки для туристов.

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Экспедиция победила в конкурсе «Открываем Россию заново», который организовала Высшая школа экономики при поддержке платформы «Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие».

В приложении туристы могут узнать прогноз погоды, выбрать отель, найти пункт проката необходимого снаряжения, выбрать маршрут для прогулки или узнать об интересных мероприятиях, а также посмотреть на горы в прямой трансляции.

Все важные туристические точки доступны на интерактивной карте. Кроме того, в приложении можно прочитать статьи о главных традициях местных народов и узнать о лучших местах для фотографий.

Цифровой помощник создали по инициативе и при поддержке корпорации «Кавказ.РФ».

«Команда талантливых студентов всего за 10 дней смогла создать на платформе VK Mini Apps полноценный сервис для гостей Приэльбрусья. Это демонстрирует доступность нашей платформы», — заявила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Она подчеркнула, что это не учебная разработка, а полноценный цифровой путеводитель, который пригодится туристам, которые отправляются на курорты Северного Кавказа.

Приложение «Эльбрус» доступно на платформе VK Mini Apps, которая позволяет создавать и пользоваться сервисами внутри «ВКонтакте». Аудитория площадки постоянно растет, за первые три месяца этого года количество пользователей выросло до 43,3 миллиона человек.