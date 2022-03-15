Сервис Booking.com предложили заменить на «Островок»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, какие альтернативы Booking.com на данный момент можно найти в России. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Депутат отметила, что в России работает аналог Booking.com — сервис «Островок».

«Думаю, проблем не возникнет. Многие санатории и гостиницы имеют свои сайты, работают в режиме бронирования. Есть много сайтов, где размещаются отзывы туристов. У нас есть аналоги Booking.com, например, „Островок“. Думаю, что глобально будет поставлена задача для разработки аналога — собственного агрегатора такого типа, который бы охватывал полноценно все туристические объекты нашей страны, она стоит перед Ростуризмом», — рассказала Костенко.

Политик добавила, что многие варианты о туризме можно будет смотреть в социальных сетях, например, в Telegram.