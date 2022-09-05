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05 сентября 2022, 12:41

Сенатор Джабаров назвал «последними судорогами» план ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам

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Сенатор Владимир Джабаров заявил, что идея Евросоюза приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз россиянам — это «последние судороги». Он также считает, что Россия «должна принять меры» в ответ, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, инициаторами этого ограничения являются страны Балтии, в которые российские туристы все равно почти не ездят.

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«Я думаю, что это последние судороги Евросоюза, они уже не знают, что придумать», — заявил Джабаров.

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Он заключил, что подобные санкции смешны, но России следует принять ответные меры, если ограничения введут.

Туризм

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