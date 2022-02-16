Съемки реалити-шоу с Бузовой в Африке сорвал ураган

Обрушившийся на ЮАР торнадо прервал съемки реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Видео с места событий на своей странице в Instagram опубликовала ведущая программы Ольга Бузова.

Она сообщила, что около 16:00 вечера в южноафриканской провинции Лимпопо, где проходят съемки, начался ураган, который снес лагерь, где живут герои.

«Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — подчеркнула она.

Бузова отметила, что непогода разрушила лагерь, уничтожила декорации и повредила технику. По ее словам, съемочная группа продолжает работать на месте второй день. Продюсеры добились, чтобы на место доставили навесы и новые камеры.

В предстоящем реалити-шоу героям придется сами спасаться от диких животных и насекомых, а также проходить испытания. Известно, что первыми, кто приехал в лагерь, стали Алена Водонаева, Карина Кросс и Валя Карнавал.