Семь подростков перевернулись в машине в Туве

В Туве 29 июня в результате ДТП погиб 13-летний подросток, который управлял автомобилем. В автомобиле находились еще шесть несовершеннолетних.

Авария произошла вечером на дороге «Чадан — Бажын–Алаак» Дзун-Хемчикского района. Об этом сообщили в МВД республики. По предварительным данным, подросток не справился с управлением и УАЗ-31512 перевернулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель погиб на месте, пассажиры в возрасте 12-14 лет были доставлены в ГБУЗ РТ „Дзун-Хемчикский ММЦ“, где им была оказана разовая медицинская помощь, все они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль принадлежал отцу одного из пассажиров.

Ранее восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. По предварительным данным, в автомобиле находились девять человек 2000–2006 годов рождения.