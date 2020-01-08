Секреты круиза: бывший член экипажа рассказал о том, чего никогда не стоит делать в путешествии

Отдых на круизных лайнерах становится все более популярным год от года, поскольку компании предлагают все больше и больше маршрутов, а также цены на них расширяют круг их клиентов. Работники лайнеров являются несомненными экспертами в круизах, поэтому разбираются в том, что можно и нельзя делать отдыхающим.

Бывший член такого экипажа, Пол, дал несколько ценных советов.

Для начала, он не рекомендует заказывать себе фотографии на борту, так как это неоправданно дорого. Также, по его словам, пассажирам не стоит играть в казино из-за качки, которая может испортить всю игру, в которой, к тому же, при установлении низких ставок «вряд ли кто-нибудь выиграет джекпот».

Пол пояснил, почему не стоит бронировать каюту с балконом. «Это бесполезная трата денег за очень ​​маленькую площадь. А если хотите повеселиться, то вы все равно не будете все время сидеть в своей каюте», — указал он.

Он также порекомендовал сразу по прибытии на лайнер дать чаевые сотруднику своего отеля, так как это обеспечит множество бесплатных подарков и наилучшее обслуживание на протяжении всего круиза. «Спросите их, нужно ли им что-то в порту, в то время как вы покидаете корабль, а они не могут выйти в город. Вы будете их рок-звездой на все путешествие», — посоветовал Пол.

Бывший член экипажа также предостерег туристов от использования джакузи, так как в них легко подхватить разные бактериальные инфекции, как, к примеру, стригущий лишай.

Он также настоятельно порекомендовал тщательнее выбирать порты для высадки, так как не все остановки могут понравиться каждому в компании.