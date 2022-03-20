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    20 марта 2022, 21:51

    «Сделать из Крыма вторую Анталью». Названы способы повысить привлекательность региона для туристов

    Президент Союза турагентств Голов рассказал о способах повысить привлекательность Крыма

    Анатолий Минкин, Андрей Васильев

    Крым может стать для туристов второй Антальей, но для этого нужно время, деньги и поддержка государства. Об этом «360» заявил президент Совета туристических агентств Сергей Голов.

    «Сделать из Крыма вторую Анталью». Названы способы повысить привлекательность региона для туристов

    Он пояснил, что нужны вспомогательные экономические меры со стороны правительства, чтобы бизнес пришел на полуостров и оставался там надолго, так как туристический потенциал Крыма очень большой.

    «Для начала хотелось бы организовать кемперные площадки для того, чтобы люди, которые не могут себе позволить вшестером сесть на самолет и улететь, могли приехать туда на автомобиле», — рассказал Голов.

    Эксперт подчеркнул, что такой вид отдыха, когда туристы путешествуют на автомобилях с прицепами, в России начал развиваться. Но для этого нужны площадки, где путешественники могли бы останавливаться для зарядки аккумуляторов, возможности купить продукты или сходить в туалет.

    «Я думаю, что такие проекты есть в Крыму, но их очень мало», — пояснил президент Союза турагентств.

    Он подчеркнул, что необходим город-спутник, вокруг которого могли бы организовываться как уже работающие на полуострове предприниматели из сферы туризма, так и внешние инвесторы. Это позволит сделать курорты работающими круглый год, а также исключит кадровый голод для туристической сферы и даст уже действующим сотрудникам повышать квалификацию.

    На этой неделе россияне отметили День воссоединения Крыма с Россией в восьмой раз. В качестве даты выбрали 18 марта. В 2014 году в этот день на полуострове прошел референдум жителей. Большинством голосов они выбрали войти в состав России.