«Сделать из Крыма вторую Анталью». Названы способы повысить привлекательность региона для туристов

Крым может стать для туристов второй Антальей, но для этого нужно время, деньги и поддержка государства. Об этом «360» заявил президент Совета туристических агентств Сергей Голов.

Он пояснил, что нужны вспомогательные экономические меры со стороны правительства, чтобы бизнес пришел на полуостров и оставался там надолго, так как туристический потенциал Крыма очень большой.

«Для начала хотелось бы организовать кемперные площадки для того, чтобы люди, которые не могут себе позволить вшестером сесть на самолет и улететь, могли приехать туда на автомобиле», — рассказал Голов.

Эксперт подчеркнул, что такой вид отдыха, когда туристы путешествуют на автомобилях с прицепами, в России начал развиваться. Но для этого нужны площадки, где путешественники могли бы останавливаться для зарядки аккумуляторов, возможности купить продукты или сходить в туалет.

«Я думаю, что такие проекты есть в Крыму, но их очень мало», — пояснил президент Союза турагентств.

Он подчеркнул, что необходим город-спутник, вокруг которого могли бы организовываться как уже работающие на полуострове предприниматели из сферы туризма, так и внешние инвесторы. Это позволит сделать курорты работающими круглый год, а также исключит кадровый голод для туристической сферы и даст уже действующим сотрудникам повышать квалификацию.

На этой неделе россияне отметили День воссоединения Крыма с Россией в восьмой раз. В качестве даты выбрали 18 марта. В 2014 году в этот день на полуострове прошел референдум жителей. Большинством голосов они выбрали войти в состав России.