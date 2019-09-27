  • Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

    27 сентября 2019, 04:31

    Кирилл Фролов

    Саудовская Аравия с 27 сентября вводит туристические визы для иностранцев из 49 государств. Об этом Reuters рассказал Ахмад аль-Хатиб — глава Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.
    Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

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    До последнего времени въезжать в страну могли только иностранные рабочие, мусульмане, совершающие хадж, и бизнесмены.

    Туристическую визу можно будет приобрести онлайн за 80 долларов. Доступ туристов в мусульманские святыни Мекку и Медину туристам будет ограничен.

    Список стран, граждане которых смогут получить визу, опубликуют сегодня. По словам аль-Хатиба, основной турпоток ожидается из Китая, Японии, Европы и США. Ранее в Саудовскую Аравию нельзя было попасть гражданам Израиля, а также тем, кто ранее бывал в Израиле, или исповедует иудаизм. Сохранятся ли такие ограничения, не уточняется.

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    Иностранкам, приезжающим в королевство, придется носить «скромную одежду», в том числе на общественных пляжах. Въехать в страну они смогут без сопровождения мужчин. На всех туристов будет распространяться запрет на употребление алкоголя.

    Власти Саудовской Аравии планирует, что к 2030 году королевство ежегодно будут посещать 100 миллионов человек. Сейчас в страну за год приезжают 40 миллионов иностранцев.