Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

Иностранным туристам не закроют «Царское село» Подробнее

До последнего времени въезжать в страну могли только иностранные рабочие, мусульмане, совершающие хадж, и бизнесмены.

Туристическую визу можно будет приобрести онлайн за 80 долларов. Доступ туристов в мусульманские святыни Мекку и Медину туристам будет ограничен.

Список стран, граждане которых смогут получить визу, опубликуют сегодня. По словам аль-Хатиба, основной турпоток ожидается из Китая, Японии, Европы и США. Ранее в Саудовскую Аравию нельзя было попасть гражданам Израиля, а также тем, кто ранее бывал в Израиле, или исповедует иудаизм. Сохранятся ли такие ограничения, не уточняется.

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Иностранкам, приезжающим в королевство, придется носить «скромную одежду», в том числе на общественных пляжах. Въехать в страну они смогут без сопровождения мужчин. На всех туристов будет распространяться запрет на употребление алкоголя.

Власти Саудовской Аравии планирует, что к 2030 году королевство ежегодно будут посещать 100 миллионов человек. Сейчас в страну за год приезжают 40 миллионов иностранцев.