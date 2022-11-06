Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Казань возглавили топ желанных городов у россиян | 360°

Путешествия 06 ноября 2022, 07:22 Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Казань возглавили топ желанных городов у россиян SuperJob: для путешествий россияне выбирают Санкт-Петербург, Москву и Калининград Unsplash

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Люди рассказали, какие города России они хотели бы посетить в следующем году. Это Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Казань. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, передали в RT.

За посещение северной столицы проголосовали 19% респондентов. На втором месте оказались город Золотого кольца — Владимир, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль выбрали 9% опрошенных. На третьем месте расположилась Казань — 8%.

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Москву и Калининград выбрали 7% россиян, Иркутск — 6%, Крым и Горно-Алтайск — 5%. Еще 4% участников опроса проголосовали за Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сочи и города Северного Кавказа — Грозный, Кисловодск, Минеральные Воды и Пятигорск. На 3% россиян пришлись Краснодар, Нижний Новгород и Петрозаводск. Мурманск и Южно-Сахалинск выбрали для туризма 2%, а 1% готов отправиться в путешествие в любой город России.

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В опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из регионов.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга среди российских городов по количеству бронирований жилья на Новый год. Вслед за ним идут Москва, Казань, и Сочи.