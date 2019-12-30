Санкт-Петербург впервые в истории принял более 9 млн туристов за год

Турпоток увеличился на 10%, если сравнивать с 2018-м. Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма рассказал, что больше всего иностранцев посетили Питер осенью и зимой. Он отметил, что в происходящем есть большая заслуга электронных виз, написало ИА «Невские новости».

С 1 октября заявки на электронные визы подали около 100 тысяч иностранцев. С этого момента город посетили более 60 тысяч туристов из 52 стран.