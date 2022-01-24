Санкт-Петербург назвали самым привлекательным городом России для открытия новых отелей

Гостиничные операторы в результате опроса назвали самые подходящие города России для строительства новых отелей. Максимальную оценку в 10 баллов получил Санкт-Петербург, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков компании Cushman & Wakefield.

На втором месте в данном рейтинге оказалась Москва. Ей туроператоры выставили 9,5 балла. Третье место ушло в Сочи, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалистов, сейчас на гостиничном рынке столицы отмечается высокая конкуренция. Кроме того, в Москве слишком высокая стоимость земли.