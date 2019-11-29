Санкт-Петербург назвали лучшим городом для культурных путешествий
По итогам Мировой туристической премии (WTA) Санкт-Петербург признали лучшим в номинации «Ведущее городское культурное направление мира, сообщили «Невские новости».
В номинации также участвовали Пекин, Лондон, Москва, Рим, Венеция и многие другие города. Для выбора необходимо было оценить безопасность, инфраструктура и гостиничную сеть города.
Победителя определили эксперты в области туризма, представители туристских компаний и путешественники.
Ранее в этом году Северная столица на европейском уровне уже побеждала в номинации «Ведущее направление городского туризма в Европе».