  • Санкт-Петербург назвали лучшим городом для культурных путешествий

    29 ноября 2019, 14:15

    Ольга Ситникова

    По итогам Мировой туристической премии (WTA) Санкт-Петербург признали лучшим в номинации «Ведущее городское культурное направление мира, сообщили «Невские новости».

    В номинации также участвовали Пекин, Лондон, Москва, Рим, Венеция и многие другие города. Для выбора необходимо было оценить безопасность, инфраструктура и гостиничную сеть города.

    Победителя определили эксперты в области туризма, представители туристских компаний и путешественники.

    Ранее в этом году Северная столица на европейском уровне уже побеждала в номинации «Ведущее направление городского туризма в Европе».