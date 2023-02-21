Путешествия 21 февраля 2023, 22:18 Санкт-Петербург начал подготовку к грядущему туристическому сезону

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Власти Санкт-Петербурга начали подготовку к новому туристическому сезону. В 2023 году город планирует принять не только российских туристов, но и жителей других стран. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Накануне город возобновил прямое авиасообщение с Пекином. Для того, чтобы китайские туристы получали лишь достоверную информацию о городе, все гиды будут проходить обязательную аттестацию.

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«Говоря о том, что мы заинтересованы в качестве обслуживания наших туристов, мы говорим о том, что это должен быть и диалект, и язык правильный. Поэтому нашим экскурсоводам нужно, конечно, погружаться в эту работу», — заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

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