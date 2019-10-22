Самым безопасным транспортом российские туристы назвали поезд

«Каждый второй считает (50%), что безопаснее всего отправляться в дальнюю дорогу на поезде. Треть считают (34%), что для этих целей лучше выбирать самолет», — сообщили «Туту.ру».

При этом 4% россиян считают безопасным автомобиль, а 2% — автобус.

Лишь 1% участников опроса выбрал такси и водный транспорт.

«При этом 8% опрошенных признались, что у них амаксофобия — боязнь ездить в любом виде транспорта», — сообщили представители агрегатора.