Самым безопасным транспортом российские туристы назвали поезд
Опрос агрегатора «Туту.ру» показал, что российские туристы считают поезд самым безопасным видом транспорта, сообщило ИА RNS.
«Каждый второй считает (50%), что безопаснее всего отправляться в дальнюю дорогу на поезде. Треть считают (34%), что для этих целей лучше выбирать самолет», — сообщили «Туту.ру».
При этом 4% россиян считают безопасным автомобиль, а 2% — автобус.
Лишь 1% участников опроса выбрал такси и водный транспорт.
«При этом 8% опрошенных признались, что у них амаксофобия — боязнь ездить в любом виде транспорта», — сообщили представители агрегатора.