Самый длинный пеший маршрут придумали в Google Maps

Компания Google Maps подготовила для пользователей наиболее продолжительный маршрут пешком. Его длина составила 22 тысячи 387 километров. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

По информации радиостанции «Говорит Москва», путь начинается в Кейптауне, столице Южно-Африканской Республики, а заканчивается российском городе Магадан.

На путешествие придется выделить 4492 часа, то есть 187 дней нужно идти непрерывно. Однако если в день проходить по восемь часов, то пеший маршрут займет 562 дня.