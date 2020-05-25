Самые загадочные места в России перечислили китайские журналисты

В первую пятерку самых загадочных мест России по версии китайского туристического портала попали Телецкое озеро на Алтае и Васюганские болота в Западной Сибири, которые являются одними из самых больших болот в мире.

На шестом месте расположилась уральская гора Холатчахль. Именно там в 1959 году погибла группа Дятлова. Причину смерти советских туристов не могут определить до сих пор. Далее в рейтинге идут водоемы: Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Светлояр в Нижегородской области. Согласно легенде, на берегах последнего находился загадочный град Китеж.

Предпоследнее место занял древний город Аркаим в Челябинской области. Замыкают топ-10 Патриаршие пруды в Москве. Именно там появляется Воланд со своей свитой в начале романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Как подчеркнули авторы материала, Россия — самая большая по площади страна мира, где немало таинственных мест, особенности которых не может объяснить наука.