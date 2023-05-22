22 мая 2023, 15:53
Самые популярные турнаправления этого лета назвали в Российском союзе туриндустрии
«Абзац»: сейчас в лидерах по перевозкам Турция, ОАЭ и Таиланд
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что на данный момент лидерами по перевозкам российских туристов являются Турция, ОАЭ и Таиланд. Об этом написал «Абзац».
Страна восстановила авиаперевозки в Марокко, Кувейт и Тунис.
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«Больше стало рейсов в Китай. Там отменили ковидные ограничения, но, к сожалению, поездка в эту страну пока сопряжена с необходимостью получения визы», — говорится в сообщении союза туриндустрии.
Сейчас российские туристы чаще всего покупают билеты в Ереван, Баку, Стамбул, Дубай, Тель-Авив.
Туризм
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