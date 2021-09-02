Самые популярные направления туризма у россиян в межсезонье назвали в АТОР

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал, какие туристические направления пользуются популярностью у россиян в межсезонье. Он отметил, что жители страны могут посетить много мест благодаря программе зимнего кешбэка, передали NEWS.ru.

Эксперт заявил, что в межсезонье пользуются популярностью Краснодарский край, Крым, а также горнолыжные курорты. Кроме того, излюбленными местами россиян в это период являются Кавказские Минеральные Воды и «уникальные термальные источники в Тюмени», передала «Парламентская газета».

«В период межсезонья востребованы одновременно и южные наши направления, так как мы живем в северной стране, как-никак большинство жителей проживает в неблагоприятных климатических условиях. Это и Краснодарский край, и Крым, это и горнолыжные наши курорты, Красная Поляна, Урал, Сибирь», — заявил Уманский.