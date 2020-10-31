Самые популярные города для путешествий назвали в России

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями как у авиапассажиров, так и у тех, кто предпочитает путешествовать поездом. Ситуация с третьим местом сложилась иная. Россияне часто летали на самолете до Сочи, а в Краснодар добирались по железной дороге.

На поездах сограждане часто путешествовали в Нижний Новгород и Екатеринбург.

Цены на билеты в целом подешевели в России по сравнению с октябрем прошлого года. Средняя стоимость полета в Москву упала на 40% и составила 4,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — на 35% (3,9 тысячи рублей). Билеты в Сочи стали дешевле на 15%. Средняя цена перелета составила 4,3 тысячи рублей.

Дешевле стало ездить и на поездах. Средняя цена на билет в Москву упала на 8% — до 2,2 тысячи рублей, в Северную столицу — на 3% (2,9 тысячи рублей), а в Краснодар — на 15% (1,1 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург получил самое большое количество положительных отзывов от российских туристов среди всех городов страны.