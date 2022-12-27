Путешествия 27 декабря 2022, 19:58 Самую высокогорную советскую гостиницу «Приют 11» реконструируют на Эльбрусе

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Реконструкция самой высокогорной гостиницы СССР «Приют 11» начнется на Эльбрусе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Работы продлятся до 2024–2025 года, уточнила радиостанция «Говорит Москва». Известно, что там также расположится отряд сотрудников МЧС, чтобы те при необходимости могли оперативно начать поисковые работы. Здание гостиницы находится на высоте 4200 метров.

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