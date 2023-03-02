Путешествия 02 марта 2023, 13:53 Самую известную статую Копенгагена раскрасили в российский триколор Ekstra Bladet: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене покрасили в цвета флага России YouTube

Читать 360tv в

Постамент статуи «Русалочка» в Копенгагене ночью 2 марта покрасили в цвета флага России. Полиция узнала о вандализме от журналистов и начала расследование, сообщила газета Ekstra Bladet.

Сама русалочка почти не пострадала, на нее попали брызги краски. Хулиганы нарисовали российский триколор на постаменте — камне, на котором сидит сказочное существо. Первые фотографии сделали в семь часов утра, а в девять журналисты позвонили в полицию, и только после этого на место отправили патруль, чтобы собрать улики.

Реклама

Новый случай вандализма произошел через год после предыдущего. В марте 2022 года на камне под «Русалочкой» начертили свастику и символику российской армии. Тогда полиция расценила это как политически мотивированный вандализм.

Статую в порту считают одним из символов Копенгагена. С 1913 года, когда Эдвард Эриксен создал ее, а пивовар Карл Якобсен подарил городу, «Русалочку» портили более 10 раз. Ее окрашивали в синий, красный и розовые цвета, несколько раз отпиливали голову и руку, надевали шапку Санта-Клауса, бурку, футболки сборных Швеции и Норвегии, сдвигали с места, наносили надписи, вешали таблички.

Флаг России в начале 2023 года нарисовали на пустующем здании земельного парламента в Потсдаме. Немецкая полиция начала расследование.